Intreccio Verona-Fiorentina per due difensori. Il Betis si muove per Ghilardi, mentre Valentini...

È tutto pronto per il via ufficiale al ritiro dell’Hellas Verona, che da oggi si stabilirà a Folgaria fino al 27 luglio. Il primo a mettere piede in Trentino sarà Paolo Zanetti, pronto a iniziare la nuova avventura sulla panchina gialloblù. Oggi pomeriggio alle 17.30 è in programma la prima seduta al centro sportivo “La Pineta”, aperta anche ai tifosi.

Il Betis va su Ghilardi

Intanto, riporta L'Arena, il Betis Siviglia ha presentato una prima offerta per Daniele Ghilardi, intorno ai 4 milioni di euro. Proposta ritenuta bassa, anche perché la Fiorentina detiene il 40% sulla rivendita.

E Valentini è sempre più vicino

Sul fronte entrate, l’Hellas lavora per il ritorno di Nicolas Valentini: l’argentino della Fiorentina è vicino al rientro in prestito con diritto di riscatto. Più complicata, invece, la trattativa per Bradaric, in uscita dalla Salernitana: l’ingaggio elevato e la concorrenza di Hajduk, Lecce e Cremonese rendono l’affare complesso.