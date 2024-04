A presentare la gara contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale di ritorno di Conference League, c'è anche il tecnico del Viktoria Plzeň Miroslav Koubek. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Domani noi abbiamo un sogno. L'andata ci permette di conservare un po' di speranza, non avendo perso, però adesso vogliamo fare il passo successivo e arrivare in fondo alla Conference. Arrivare ai rigori non è un obiettivo, è una possibilità. Pressione? Niente affatto, sono tranquillo e non vedo l'ora di giocare”.

“Sappiamo contro chi giochiamo, tecnicamente fortissimi”

Sulla Fiorentina: “Sappiamo contro chi andremo a giocare. Ha tanta qualità tecnica, non possiamo paragonarci sotto quel punto di vista. Per fare male dovremo essere più pericolosi, soprattutto in attacco. Momento no? Nel calcio funziona così. Sappiamo che non sta andando tutto bene in casa Fiorentina, però sono momenti”.

“Partita più importante della carriera? Non so”

E aggiunge: “Tutto il calcio in Repubblica Ceca è dalla nostra parte, già stiamo molto simpatici dopo aver portato tanti punti al ranking. La partita più importante della mia carriera? Nove anni fa ho vinto il campionato ceco; questa posso paragonarla a una delle partite decisive per il titolo”.