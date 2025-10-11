Compagnoni: "Napoli e Inter favorite per lo scudetto, ma occhio a Roma e Milan. La Fiorentina è la grande delusione della Serie A"

Tra gli invitati del Festival dello sport di Trento, questo pomeriggio il giornalista di SkySport Massimo Compagnoni ha parlato ai media presenti: tra i tanti temi toccati, oltre alla lotta scudetto, c'è anche l'inizio di campionato della Fiorentina di Stefano Pioli. Questo un estratto:

"Per me le grandi favorite sono Napoli e Inter, anche se devo dire che il Milan sta crescendo moltissimo. Mi è piaciuta la prova dei rossoneri a Torino e devo dire che non è molto lontano rispetto alle prime due. La Juve non ha trovato una sua identità: il potenziale c'è ma per ora si è visto pochissimo. La Roma che percorso può fare? Per scudetto non ce la vedo ma al momento sono primi senza gol dei centravanti. Se questi iniziano a segnarg allora cambia lo scenario. Gasperini ha bisogno di tempo, anche all'Atalanta fece fatica all'inizio. A Roma sta bruciando le tappe"

“Il Milan di Allegri ha grandi potenzialità, ma se gli attaccanti non segnano..”

Un pensiero anche sul Milan di Max Allegri: "Ha bisogno dei gol di Gimenez e Leao, che dovrà essere più concreto sotto porta. Il Milan ha grandi potenzialità ma se Gimenez e Leao non segnano farà fatica perché le due competitor sono molto forti”.

“La Fiorentina di Pioli è la grande delusione del campionato, e il calendario.."

Un commento anche sull’inizio di stagione della Fiorentina: "E' la grande delusione e peraltro ora ha un calendario terribile. E' una squadra strana perché i giocatori presi sono bravi ma si incastrano male tra loro. Inoltre mi sembra che la rosa pecchi di leadership. Secondo me a gennaio la squadra deve cercare 1-2 giocatori più di personalità. Detto ciò tutti si sarebbero aspettati di più da Pioli. Adesso ci sono 2-3 gare durissime, poi penso che la squadra non possa che migliorare".

“Sarri si sta adattando ai giocatori che ha in rosa, ma non era un integralista?”

Ha poi concluso parlando della Lazio di Maurizio Sarri: ”No ma si sapeva, anche perché Sarri ha ereditato una squadra che giocava in modo diverso rispetto a quanto fa adesso. Il tecnico toscano si sta adeguando e ha capito che con questi giocatori il centrocampo a tre non lo può fare. Lui passa per un integralista ma non è vero: non è la prima volta che si adatta a ciò che ha a disposizione, era successo anche a Napoli".