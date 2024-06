La leggenda della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo spagnolo Marca, trattando diversi temi della sua vita, dal calcio alla nuova passione per il golf: “Molte situazioni mi hanno ferito, ma gli anziani che hanno lavorato tutta la vita e non hanno ottenuto quello che cercavano mi fanno piangere di più. Questo mi fa piangere. Se Maradona e Messi sono dei, io sono almeno un apostolo? No, non lo so. Il mio obiettivo era segnare gol e nient'altro. Loro sono molto di più. Hanno fatto magie”

E ancora: “Il golf? Trovo miglioramenti continuamente. Non sono mai felice, mai. Se gioco male o gioco meno male non sono mai tornato a casa contento. È la ricerca dell'auto-miglioramento. Un bel po' di giornalisti mi hanno tradito. Ma ho il dono di dimenticare le cose brutte che mi sono state fatte e non saprei dirti quanto e chi. Ma mi hanno fatto del male. Il mio ritiro dal calcio? Me lo ricordo con tanta pace e serenità".