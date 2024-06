La capienza? No, il vero problema del Franchi in ristrutturazione si chiama settore ospiti

Facciamo finta per un attimo che non ci sia il ricorso contro i lavori al Franchi della Fiorentina e che tutto possa procedere così come previsto.

Che cosa prevede il cronoprogramma dei lavori allo stadio? Fiesole chiusa per tutta la prossima stagione (così come la tribuna laterale lato Fiesole e un pezzo di Maratona) e tifosi viola più accesi costretti dunque a traslocare in Curva Ferrovia.

Problema settore ospiti

In questo contesto viene però a crearsi un grosso problema. Quello della capienza ridotta? No, quello è un qualcosa di già conosciuto e per il quale non è possibile fare niente. Il vero problema si chiama “settore ospiti”.

Se n'è parlato a più riprese in questi giorni, in alcune riunioni con gli addetti alla sicurezza (in particolare gli steward che fanno servizio allo stadio) e anche alla presenza dei tifosi della Fiorentina.

Un incrocio pericoloso

Sì perché il settore ospiti, per il momento, seppur ridotto ad un solo spicchio (contro i due attualmente presenti) non cambia collocazione e resta tra la Maratona e la Curva Ferrovia con un piccolo cuscinetto di separazione. Una collocazione infelice che nasce da un'esigenza: quella di poter gestire l'arrivo dei tifosi ospiti fuori dallo stadio e incanalarli così verso il Franchi. Un itinerario che si è consolidato negli anni, ma che era efficace perché non c'era incrocio con gli ultras della Fiorentina.

Ma ora? Tempo a disposizione per tirare fuori un'altra soluzione fortunatamente c'è, ma il tutto dovrà essere necessariamente ristudiato.