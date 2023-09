Fiorentina-Atalanta 0-1, la sblocca Koopmeiners per gli orobici: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Atalanta 0-1 (19' Koopmeiners)

Fiorentina: (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Dodô; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

31' Cross in area per Nzola, ma lo taglia fuori in marcatura Kolasinac.

28' Perde palla Gonzalez, ma rimedia subito andando a strapparla dai piedi di De Ketelaere.

25' Nzola serve a destra per Dodo, ma il terzino viola si allunga il pallone e poi non trova nessun compagno al momento del cross.

22' Cooling break in corso per permettere alle squadre di rinfrescarsi.

19' Gol dell'Atalanta. De Roon serve Koopmeiners che da fuori area va al tiro, e complice una deviazione di Parisi, il pallone finisce in porta.

16' Va al cross in area Brekalo, esce e interviene in due tempi Carnesecchi.

13' Cross teso da destra di Lookman in area, allontana il pallone Dodô.

10' Brivido per la Fiorentina: Zappacosta va al tiro in area, Terracciano alza il pallone sopra la traversa.

8' Va al tiro rasoterra Koopmeinsers, pallone che sfila fuori vicino al palo difeso da Terracciano.

6' Ederson porta via il pallone a Gonzalez e serve Lookman in area, bravo Milenkovic a chiudere su di lui in marcatura.

3' Ritmi bassi in questo inizio gara, con entrambe le squadre in fase di studio reciproco.

1' Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Dopo due settimane di sosta per le Nazionali, riparte il campionato della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Al Franchi arriva la nuova Atalanta di Gasperini, per una sfida molto intrigante dal profumo d'Europa. La Viola è già chiamata a un primo banco di prova prestigioso, per riscattare la figuraccia di San Siro contro l'Inter.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio al ‘Franchi’ alle ore 18.

