Adli continua a scalpitare e Fagioli in calo: ma all'ex bianconero fa comodo una pausa? E i pretendenti non sono pochi

Nelle ultime tre uscite, più o meno da quando sono riemersi dettagli sulle vicende extra campo, Nicolò Fagioli ha fatto fatica, ma una fatica non solo fisica. Palladino non ha avuto dubbi sul continuare a dargli fiducia, per aiutarlo anche a passare sopra ad un passato scomodo e che stava bene nel dimenticatoio. Alle spalle del classe 2001 c'è però un Adli che da gennaio ha giocato da titolare una volta sola, complice anche l'infortunio. E non solo lui tra l'altro. Quel che veramente conta è capire però se a Fagioli può far comodo una pausa, magari in vista della sfida con il Betis o se è nella continuità sul campo che il ragazzo piacentino può risollevarsi.