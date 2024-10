L’ex allenatore della Fiorentina Femminile ed ex attaccante viola Sauro Fattori ha analizzato alcuni aspetti dell’attualità della Fiorentina di Palladino a Toscana TV.

‘Palladino sta trovando la quadratura, bravissima la Fiorentina a prendere Bove’

“Ho visto una Fiorentina fantastica, vecchio stampo, una squadra che va in verticale e può permettersi di farlo perchè ha un calciatore come Kean. Se gli avversari non sono all’altezza è merito della squadra di Palladino, che in questo momento pare abbia trovato la quadratura. Certo, non si può negare che la Roma in questo momento sia una roba inguardabile. Nelle squadre come la Roma delle volte non c’è il tempo di aspettare come giocatori come Bove, e la Fiorentina è stata bravissima a prenderlo”.

‘Comuzzo fortissimo fisicamente, migliore in campo contro la Roma’

“Per Pradè per anni con la presenza di Barone era impossibile fare altro, non gli veniva permesso. Ho notato che Comuzzo, migliore in campo con la Roma, che quando Dovbyk è partito in contropiede lo ha saputo aspettare e portare fuori. Sono cose che non si insegnano, un calciatore deve averle dentro, è istinto. È fortissimo fisicamente ed un giovane quando è supportato dalla squadra diventa ancora più forte. Mandragora con la Primavera? Spero che rientri velocemente, è un giocatore di alto livello. Il Genoa? La Fiorentina ha sempre sofferto contro le squadre che si chiudono, ad eccezione di Lecce, perchè dà il meglio di sé aspettando e ripartendo. È complesso andare in verticale in questo tipo di partite, vedi la partita di Empoli”.