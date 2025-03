Moise Kean assoluto protagonista al Franchi nella partita contro il Panathinaikos. Non solo per il gol e l'ennesima prestazione decisiva del bomber della Fiorentina, ma anche per la sua capacità di trasportare il pubblico e all'occorrenza far innervosire gli avversari.

In questo senso non è passato inosservato il divertente e sfacciato gesto di Kean verso il giocatore del Panathinaikos Filip Mladenovic. Al momento dell'espulsione di quest'ultimo infatti, l'attaccante della Fiorentina ha prima indicato gli spogliatoi al suo avversario e poi, con un gesto da trash talking in pieno stile NBA, ha salutato Mladonovic facendo ironicamente "ciao ciao" con la mano. E sì, in Grecia come si nota dai commenti del video qua sotto non l'hanno presa benissimo.