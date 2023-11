Di Maria lascia la Nazionale. Presto la consacrazione definitiva di Gonzalez?

Angel Di Maria annuncia il ritiro dalla nazionale. Con un post sui suoi canali social, ha comunicato che lascerà l'Argentina dopo la Copa America della prossima estate.

Gonzalez adesso diventerà titolare a tutti gli effetti?

Il messaggio: "Ebbene per me è arrivata l'ultima partita di qualificazione, non posso esprimere a parole quanto gli applausi della gente mi riempiano l'anima in quest'ultimo periodo, mi godo ogni secondo di quell'affetto e di quello dei miei compagni. Loro, i miei amici; senza di loro questa storia non avrebbe lo stesso significato. L’amore di ognuno di loro mi ha reso quello che sono oggi".

E ancora: "Purtroppo non possiamo lasciar passare i fatti accaduti allo stadio, nessuno merita un trattamento così cattivo. Le famiglie e i bambini spaventati in mezzo a uno stadio dove l'unica cosa che sarebbe dovuta succedere è vedere e godersi una partita. All'interno di quello che è: folklore calcistico. Spero che queste cose non accadano più. Noi come giocatori difenderemo sempre la nostra gente, senza dubbio".

L'addio in estate

Infine: "La Copa America sarà l'ultima volta che indosserò la maglia dell'Argentina, con tutto il dolore nell'anima e sentendo un nodo alla gola dico addio alla cosa più bella che mi sia capitata nella carriera: ho indossato e sudato la maglia con orgoglio. Grazie tifosi, grazie famiglia, grazie amici e compagni di squadra, continuiamo a fare la storia, rimarrà per tutta l'eternità. Andiamo Argentina!".