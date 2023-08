Sergej Kolesnikov, amico e massaggiatore dell'attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin, ha parlato del presente in viola del giocatore russo a RB Sport: “Non so perché Sasha non sia stato ancora fatto partire, queste sono domande da fare alla società. Penso che non venga ceduto per poi non pentirsi di non disporre di un giocatore del genere tra le loro riserve. Soltanto questo può essere il motivo".

E aggiunge: "Tutto poi dipende dalla gestione del club e dall'allenatore. Certo, Kokorin vuole restare, il campionato italiano è interessante e ha intenzione di giocarsela".