Il Tirreno: Un altro caudillo per la Viola

A pagina 13 dell'edizione di Firenze de Il Tirreno, troviamo in apertura sulla Fiorentina: “Un altro caudillo per la Viola Quarta si riscopre decisivo”. Occhiello: “Il difensore argentino sancisce il riscatto dopo le tante critiche Era stato cercato da River e Betis ma lui ha scelto di restare in Italia”.

Di spalla poi leggiamo: “Contro il Genk il battesimo in Conference”. In taglio basso un altro protagonista della vittoria di domenica scorsa: “Kouame Il jolly che Italiano si coccola È il valore aggiunto della Fiorentina L’ivoriano ha una sola priorità: ”Essere pronto sempre, a prescindere dai minuti".