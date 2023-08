Le voci su una possibile cessione della Roma mandano Friedkin su tutte le furie: "Azioni legali nei confronti di chi vuole destabilizzare il club"

Un’altra proprietà americana della nostra Serie A ha scelto di prendere posizione contro le tante voci su una possibile cessione del club: stiamo parlando della famiglia Friedkin che questo pomeriggio ha voluto chiarire la sua situazione in merito alle voci uscite nelle ultime ore.

Nella giornata di oggi infatti nella capitale si parla soltanto di una possibile offerta da parte di un fondo arabo interessato ad acquisire le quote di maggioranza della Roma, offerta che per il momento ancora non è arrivata. Per togliere ogni dubbio, e forse calmare la piazza dopo le prime lamentele estive legate all’immobilismo in fase di mercato, il club giallorosso, tramite il proprio sito ufficiale, ha emesso un comunicato in merito al futuro della società, chiudendo di fatto alla possibile cessione.

Questa la nota comparsa pochi minuti fa sul sito ufficiale della Roma: "In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il Club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo per ottenere visibilità personale".