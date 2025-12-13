Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha ricoperto di elogi il Bologna e Italiano nella conferenza stampa alla vigilia della partita. Queste le sue parole sull'ex allenatore della Fiorentina.

Su Italiano

“Bisogna fare i complimenti a chi allena il Bologna e a chi l'ha costruito, è una squadra che sta facendo vedere grandi qualità e sanno dove vogliono andare. Se mi rivedo in Italiano? Mi piacerebbe, sicuramente da lui posso imparare qualcosa e secondo me è uno dei più forti che abbiamo".

L'erede?

Poi un retroscena sui tempi del Napoli: "Io ho detto a tutti di prendere Italiano, non solo a De Laurentiis”.