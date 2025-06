Bonanni: "Gudmundsson, la Roma farebbe un gran colpo a prenderlo. Dzeko? Un nome importante, ma punterei sui nostri ragazzi e non su stranieri"

Massimo Bonanni, ex calciatore ed attuale allenatore dell'Ostia Mare (squadra di proprietà di Daniele De Rossi), ha commentato i movimenti di mercato che riguardano la Fiorentina nell'ultima puntata di Maracanà, programma di TMW Radio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

Prima una domanda sull'interessamento della Roma per Gudmundsson: “A me l'islandese piace tantissimo, e non vedo perché Pioli non debba metterlo nelle condizioni di rendere al meglio alla Fiorentina. Un gran bel giocatore, e se sta bene di testa è uno importante: sicuramente la Roma farebbe un bel colpo”.

Sempre sull'intreccio di mercato Roma-Fiorentina, ecco il suo parere sull'ex giallorosso Edin Dzeko, in procinto di firmare per i viola: “Dzeko è uno che ti dà soluzioni in più, è ancora un nome importante. Però abbiamo l'obbligo di difendere i nostri ragazzi prendendo meno stranieri possibili”