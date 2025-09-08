Kean trascina l'Italia alla vittoria con una doppietta. Ma che fatica per gli Azzurri

L'Italia di Rino Gattuso trova un'altra vittoria nelle qualificazioni al Mondiale. La Nazionale è stata letteralmente trascinata dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean.

Kean mattatore

Israele è stato piegato per 5-4, grazie anche ad una doppietta del bomber gigliato. Di nuovo in rete Kean con la maglia della Nazionale. Dopo una partenza shock per gli Azzurri, culminata con il vantaggio israeliano con un autogol di Locatelli, è stato il centravanti della Fiorentina a riportare la partita in parità. Sponda del compagno di Retegui e destro rasoterra sul primo palo dal limite dell’area.

Che sudata per l'Italia

Per Kean il bis nella ripresa: un gran tiro da fuori area e si tratta del decimo gol in azzurro, nel giorno della sua ventitreesima presenza. Le altre reti sono state segnate da Politano, Raspadori e Tonali. Un successo più che rocambolesco arrivato nei minuti di recupero.