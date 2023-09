Prudenza e ottimismo per Gonzalez e l'argentino punta già il Frosinone

Nessun rischio per Nico Gonzalez, troppo importante per poter rischiare di compromettere un alto numero di partite: e così l'argentino è stato tenuto fuori dalla trasferta di Udine per smaltire il dolore alla zona addominale. Secondo La Nazione però, sul numero 10 c'è ottimismo e la fiducia di recuperarlo già per la sfida di giovedì a Frosinone. Tanto è vero che la Fiorentina non ha neanche emesso un report medico.