La Fiorentina riceve il Pegaso d'Oro dalla Regione Toscana, la celebrazione con i Commisso - FOTO FN
Dopo le parole di Eugenio Giani e Giuseppe Commisso, c'è stata la consegna vera e propria del Pegaso d'Oro, massima onoreficenza dalla Regione, alla Fiorentina per festeggiare i suoi cent'anni.
Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente Giani al numero uno gigliato, ma presenti alla scena anche la vicepresidentessa Catherine Commisso e il direttore generale del club viola, Alessandro Ferrari.
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