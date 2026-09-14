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La Fiorentina riceve il Pegaso d'Oro dalla Regione Toscana, la celebrazione con i Commisso - FOTO FN

Marco Masoni /
Giani Catherine Giuseppe Commisso
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Dopo le parole di Eugenio Giani e Giuseppe Commisso, c'è stata la consegna vera e propria del Pegaso d'Oro, massima onoreficenza dalla Regione, alla Fiorentina per festeggiare i suoi cent'anni. 

Giani Catherine Giuseppe Commisso

Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente Giani al numero uno gigliato, ma presenti alla scena anche la vicepresidentessa Catherine Commisso e il direttore generale del club viola, Alessandro Ferrari

 

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