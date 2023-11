A TVPlay ha parlato il leader di Italia Viva e tifoso della Fiorentina Matteo Renzi, parlando della gara contro la Juventus e della polemica sul rinvio. Queste le sue parole nella lunga intervista: "Biraghi ha fatto il capitano della Fiorentina. L’immagine credo sia di lunedì mattina dopo la gara della domenica, ha dato un segnale di vicinanza della città. Sabato erano stati i tifosi della Fiesole invece a lanciare un segnale. L’alluvione è stata devastante. Aver giocato Fiorentina-Juventus, gara anche persa ma in questo caso non mi interessa il risultato sportivo, mi fa andare fuori di testa, ci sono frazioni che non hanno capito neanche cosa stesse succedendo durante l’alluvione, hai spostato 300-400 persone tra soccorsi e forze dell’ordine allo stadio anziché mandarli ad aiutare. I tifosi della Fiesole hanno dato un segnale importante, tanti non sono andati a vedere la partita ed è clamoroso pensare alla Fiesole semivuota durante la partita con la Juve. La vergogna è della Lega Calcio che ha voluto anteporre il pallone alla tragedia che c’è stata. La politica è stata subalterna alla Lega Calcio, tanti politici di tanti colori hanno chiesto di non giocarla, mi sembra l’ennesima figuraccia di un mondo del calcio in mano a persone che non hanno a cuore gli interessi del calcio ma vogliono solo portare a casa un due euro in più”.

E sul comunicato dell'Osservatorio: “Ho parlato con il Ministro, che mi ha anticipato che avrebbe fatto fare questo comunicato all’Osservatorio. È una barzelletta. Che vadano a dirlo a Prato o a Figline che non c’è stato un meno all’organico spostando 300/400 uomini per la partita. C’è grande rispetto per la prefetta e per l’Osservatorio, ma queste sono idiozie per pararsi le terga e l’ho detto anche in Consiglio dei Ministri”.