Il Lecce pensa già alla Fiorentina: programmata un'amichevole domani. E l'ex di turno sarà a disposizione
Dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli, con tutti i rimpianti del caso visto il rigore fallito da Camarda sullo 0-0, il Lecce è già proiettato alla sfida di domenica contro la Fiorentina. Partita per la quale sarà regolarmente disponibile l'ex Riccardo Sottil, tornato a disposizione di Eusebio Di Francesco.
Test match in vista di domenica
Peraltro, come riporta il club giallorosso sui propri canali, il Lecce stamani è sceso subito in campo al centro sportivo per una seduta di allenamento, mentre nel pomeriggio di domani giocherà un'amichevole contro il Nardò, a porte chiuse.
