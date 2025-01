Il doppio incrocio e la doppia vittoria di Palladino col prossimo arbitro. E quest'anno si è ritrovato Italiano sulla via

La partita tra Fiorentina e Genoa in programma domenica prossima al Franchi con inizio alle ore 15, sarà diretta da Giuseppe Collu di Cagliari.

Non si tratta di un esordiente, ma quasi. Ha tre presenze all'attivo in Serie A, con due vittorie per le squadre di casa e una per quella in trasferta.

Niente Fiorentina, ma con Palladino…

Non ha precedenti con la Fiorentina, ma Palladino (che domenica sarà in tribuna per squalifica) lo ha già trovato due volte, ovviamente quando era alla guida del Monza. E in entrambe le circostanze ha vinto (la prima contro il Verona e la seconda volta proprio contro il Genoa).

E quest'anno con Italiano

A proposito di allenatori ed ex tecnici della Fiorentina, quest'anno Collu in A ha arbitrato una sola partita, quella vinta dal Bologna di Italiano contro il Lecce (1-0).