Cataldi, la corsa contro il tempo o è emergenza centrocampo. E l'ultimo arrivato va per la prima convocazione

La Fiorentina dovrà fare sicuramente a meno di Adli a centrocampo domenica prossima. Il giocatore, come previsto, è stato fermato dal giudice sportivo per una giornata dopo il rosso (ricevuto in panchina) all'Olimpico.

Con un Richardson poco convincente, c'è la necessità di provare a recuperare Cataldi: è corsa contro il tempo per il centrocampista prelevato dalla Lazio, altrimenti saremmo davanti ad una sorta di emergenza a centrocampo.

Per Colpani ci sono possibilità di essere disponibile contro il Genoa, anche se le sue quotazioni come titolare sono ampiamente in ribasso: potrebbe entrare in gioco se Folorunsho dovesse essere impiegato al centro in mediana e non più spostato sulla destra come domenica scorsa.

Infine l'ultimo arrivato, Pablo Marì: se tutto va come dovrebbe andare, contro il Genoa arriverà la sua prima convocazione con il gruppo viola.