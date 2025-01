Un obiettivo della Fiorentina cambia agente e punta al rinnovo contro il Milan. Ma se la trattativa non andasse in porto...

Il difensore del Milan Mattia Liberali è entrato a far parte della scuderia dell’agente Alessandro Lucci, la Worldsocceragency. Lo conferma calciomercato.com, che sottolinea come la scelta vuole andare incontro al tema del rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Il Milan su Liberali deve cambiare marcia perché è in colpevole ritardo: la trattativa per il rinnovo doveva ancora cominciare e ora l’assist è arrivato con il cambio di agente. Il classe 2007 ha un contratto in scadenza nel 2026 con il club rossonero che va prolungato il prima possibile. Sul giocatore c'è l'interesse di Fiorentina e Atalanta.