Nzola sbaglia un rigore e il Como travolge il Pisa che rimane ultimo. La Fiorentina può scappare. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Le buone notizie per la Fiorentina arrivano anche da Pisa, dove il Como ha battuto il toscani con un netto 0-3. In questo modo la squadra di Gilardino rimane all'ultimo posto a pari punti con la Fiorentina, con i viola che hanno l'occasione per allungare sui cugini.

La partita

Succede tutto nel secondo tempo all'Arena Garibaldi, con il Como che trova un devastante 1-2, quando al 68' e al 76' sono stati prima Perrone e poi Douvikas a trovare lo 0-2. Nzola ha l'occasione di accorciare su rigore, ma si fa ipnotizzare da Butez. È ancora Douvikas, ancora da rigore, a siglare il finale 0-3.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 39, Milan 38, Napoli 37, Roma 33, Juventus 33, Como 33, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Fiorentina 12, Verona 12, Pisa 12.