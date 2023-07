Il futuro di Kayode si chiama Italiano...e Under 21

Dopo il gol siglato nella finale dell'Europeo Under 19, il nome di Michael Kayode è uno di quelli che girano maggiormente anche sui media nazionali.

Ma cosa riserva il futuro per l'esterno destro di proprietà della Fiorentina? Le prospettive cominciano ad essere luminose per lui. Intanto un prossimo punto di riferimento personale potrebbe essere proprio Vincenzo Italiano, nel senso che si aggregherà alla prima squadra e potrebbe anche cominciare ad entrare nelle rotazioni, visto che dietro Dodô si è aperto un bello spiraglio dopo l'addio di Venuti.

C'è Pierozzi, è vero, ma anche Kayode può tranquillamente candidarsi per avere un posto al sole.

E poi c'è anche la promozione nell'Under 21 azzurra in vista per lui. Dopo essere stato scartato dalla Juventus ed essere finito al Gozzano, la Fiorentina ha significato molto per la sua indubbia crescita.