Il punto sul mercato: è il giorno di Belotti alla Fiorentina. Cercasi esterno a 24 ore dal gong, Gudmundsson lontano. Infantino resta

Ecco il secondo acquisto

Andrea Belotti è un nuovo giocatore della Fiorentina. La notizia di mercato del giorno più importante in casa viola è proprio quella dell'arrivo dell'attaccante di proprietà della Roma a Firenze. Il classe ‘93 vestirà la maglia viola fino al termine della stagione in prestito. Oggi le prime foto davanti al Viola Park; manca solo l’ufficialità da parte del club, ma ci sono già degli scatti che ritraggono Belotti mentre firma il contratto. Affare fatto.

E l'esterno?

A 24 ore dalla fine di questo mercato invernale, la Fiorentina non ha ancora trovato un esterno. Non riemerge il nome di Ruben Vargas, in una trattativa mai rispuntata del tutto. Giovanni Reyna, invece, è del Nottingham Forest. Gudmundsson? Le parti sono lontanissime dal trovare un accordo. Le condizioni sono le stesse di ieri: offerta viola di 20 milioni di euro, richiesta del Genoa di 30 milioni. Distanza difficilmente colmabile in un giorno.

Il punto sulle uscite

Yerry Mina al Cagliari è cosa fatta, anche se mancano gli ultimi incontri per stabilire gli ultimissimi dettagli. Con lui potrebbe partire in terra sarda Antonin Barak, ma la Fiorentina non è propriamente convinta nel lasciarlo partire a cuor leggero. Ufficiale, intanto, il passaggio di Dalle Mura in prestito alla Ternana. Nessuna novità, invece, sulla destinazione di Amatucci.

Chi non parte, invece, è Gino Infantino: la decisione di agente e società è quella della permanenza dell'argentino fino al termine della stagione, senza la necessità di una partenza temporanea.