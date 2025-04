La Gazzetta dello Sport: Palladino pensa a tante novità, gli indizi del tecnico viola

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 16

L'avventura europea dei viola prosegue: “Esame di maturità”. E ancora: “La Fiorentina non fa più sconti ”Saremo feroci". Sommario: “A Celje i viola vogliono indirizzare subito la sfida Palladino pensa a tante novità”. In taglio basso c'è un'intervista ad Amoruso che dice: “Spiegare subito al Celje che non può vincere la gara”.

Pagina 17

Sulla formazione: “La difesa è fatta poi Adli, Folorunsho e Zaniolo scalpitano”. Sottotitolo: “Gli indizi del tecnico viola: ”Sapranno farsi trovare pronti se ci sarà l'occasione".