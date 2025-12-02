Pisilli: "Fiorentina-Roma davvero dura da mandar giù"

Il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha ricordato il suo momento personale più difficile sul campo, facendo riferimento al 5-1 subito al Franchi l'anno scorso contro la Fiorentina.

“Due momenti dolorosi”

“Il momento più doloroso da quando ho iniziato a giocare? Ne dico due: la finale Primavera e Fiorentina-Roma dello scorso anno” ha dichiarato.

“Una sconfitta pesante da digerire”

Poi ha aggiunto: “Fiorentina-Roma è stata una partita in un momento molto difficile per la squadra, e quella sconfitta fu davvero pesante. Ricordo che mi colpì particolarmente, perché era il mio primo anno tra i grandi e quella stagione era iniziata in modo molto complicato. Quella partita fu davvero dura da mandare giù”.