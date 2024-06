Arthur lascia la Fiorentina. C'è posto per lui nella nuova Juventus? Intanto un club brasiliano prova a riportarlo a casa

Dopo l'esperienza annuale in prestito alla Fiorentina, il centrocampista brasiliano Arthur Melo è pronto a tornare alla base, alla Juventus. Il club viola non eserciterà il diritto di riscatto. Non è escluso a prescindere un suo ritorno, seppur molto complicato, ma c'è di più.

Arthur: c'è posto alla Juve o ritorno in Brasile?

Imminente l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, manca solo l'ufficialità. Servirà capire se il tecnico ex Bologna sarà disposto a dare un'altra chance ad Arthur.

Intanto, un club brasiliano prova a chiedere informazioni su di lui. Come riporta il giornalista Alexsander Vieira, il San Paolo ha avviato i contatti con la Juventus, che però attende l'arrivo del nuovo tecnico prima di muoversi.