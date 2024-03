Pomeriggio da incubo per una contender di Conference: Emery battuto in casa con un poker

Week end di campionato a metà tra andata e ritorno degli ottavi di Conference, alcuni dei quali ancora tutti da decidere al ritorno. L'Aston Villa ad esempio è reduce dallo 0-0 di Amsterdam e per eliminare l'Ajax dovrà batterlo al Villa Park giovedì prossimo. Oggi però per gli uomini di Emery, che in Conference sono considerati la contender da battere, è arrivato un brutto poker dal Tottenham, che ha vinto per 4-0 a Birmingham.

