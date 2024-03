L'ultimo treno?

Al fischio d'inizio del match di questa sera, la Fiorentina scenderà in campo almeno da ottava in classifica, a -5 dal quinto posto che quasi certamente varrà la Champions, occupato dalla stessa Roma. Palese dunque come lo scontro con i giallorossi assuma i contorni dell'ultimo appello, dell'ultimo treno europeo a cui aggrapparsi, o quasi.

Un peso importante ce l'avranno anche i rispettivi cammini europei, allargando il discorso anche ad Atalanta e Napoli che sono lì nel mezzo. Ma è chiaro che un eventuale -8, a dieci giornate dalla fine sarebbe pesante. Senza contare che in caso di sconfitta poi l'ottavo posto potrebbe tramutarsi anche in nono, in caso di successo della Lazio sull'Udinese.