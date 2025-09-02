Lucas Beltran ha parlato a TribunadeportivaTv al proprio arrivo a Valencia. Il classe 2001 di proprietà viola giocherà in prestito in Spagna in questa stagione per poi far ritorno alla Fiorentina a fine stagione.

‘Ringrazio la Fiorentina perchè si è comportata bene con me’

“Sono molto contento di essere qui a Valencia. Una squadra con molta storia, anche con molta storia argentina quindi sono felice di essere qui. La trattativa? “Parlavamo da 2 settimane, ma la parte più forte è stata ieri quando hanno mandato l’offerta. È stato abbastanza difficile perché la Fiorentina aveva altre aspettative, ma voglio ringraziare anche loro: il presidente e il direttore sportivo che si sono comportati molto bene con me e la mia famiglia e hanno fatto sì che questa situazione potesse farsi”.

‘Il campionato è molto difficile, dobbiamo pensare gara dopo gara’

"Tanti argentini al Valencia? Ognuno ha la sua strada, cercherò di dare il meglio di me. Sono molto esigente, cerco sempre di dare il meglio e mi piace vincere. Ho già parlato con l’allenatore, mi ha spiegato il suo modo di giocare, come gestisce il gruppo e gli obiettivi. Dobbiamo pensare partita per partita, il campionato è molto difficile: faremo del nostro meglio e speriamo di dare una gioia ai tifosi”.