Giani: "La scomparsa di Commisso mi lascia un dolore profondo. Rocco ha amato Firenze e i fiorentini"
Sara Funaro e Eugenio Giani. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il saluto al patron della Fiorentina, Rocco Commisso arriva anche dal presidente della Regione, Eugenio Giani:
"La scomparsa del Presidente Rocco Commisso mi lascia con un dolore profondo. Se ne va un uomo che ha saputo legarsi a questa città con sincerità, passione e grande umanità, facendo della Fiorentina non solo una squadra, ma una famiglia.
Rocco ha amato Firenze e i fiorentini, i colori viola, i giovani, il lavoro quotidiano e il futuro. Alla moglie Catherine, ai figli, ai familiari, alla ACF Fiorentina e a tutti i tifosi va il mio più sincero cordoglio e l’abbraccio della Toscana. Grazie di tutto Presidente!".
