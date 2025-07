E c'è chi si mette in coda per Nzola! Tre club di Serie A alla finestra e spunta anche una pretendente araba

L'attaccante angolano è reduce da un'altra stagione deludente. Durante l'anno in prestito in Francia, al Lens, Nzola non è riuscito ad imporsi come titolare, facendo parlare di sé più per comportamenti inadeguati che per le prestazioni. Il mancato riscatto ha riportato l'angolano a Firenze, ma solo di passaggio.

Gli interessamenti dalla Serie A

Nonostante le ultime due stagioni a dir poco negative sull'attaccante ci sono diverse squadre. Come riporta La Nazione questa mattina, Genoa, Pisa e Parma hanno mostrato interesse per il calciatore ex Spezia, ma le trattative non sono entrate nel vivo.

Trattative difficile e suggestione araba

La trattative non sembrano decollare. I club vorrebbero prendere il calciatore in prestito, ma la Fiorentina ha l'esigenza di monetizzare per reinvestire sul mercato. Con ogni probabilità la situazione potrebbe sbloccarsi nelle ultime fasi di mercato, ma attenzione anche alle squadre arabe. Secondo La Nazione almeno un club avrebbe messo gli occhi addosso all'angolano, che però non sembra molto attratto dalla destinazione esotica.