Finale pirotecnico tra Fiorentina e Milan femminile: nell'antipasto del match di domani sera, le viola di Arce vincono con due gol nel recupero

Nell’antipasto della sfida delle squadre maschili di domani sera, anche la Fiorentina Femminile sfida il Milan tra le mura del Viola Park: per le ragazze di mister Pinones-Arce finisce con un pirotecnico 4-3.

La cronaca della partita

Partita sbloccata dalle viola, che al 26simo passano in vantaggio grazie alla freddezza dagli 11 metri di capitan Severini. Vantaggio che dura troppo poco però: al 32simo è Renzotti a spingere da due passi un gol facile dopo un bell’inserimento, e al 37simo un bel velo libera Soffia in area, che batte la Fiskerstrand. Nel secondo tempo si rialza la Fiorentina che trova il pareggio, stavolta su sviluppi di calcio d’angolo, con un bel colpo di testa di Janogy. Ma il Milan ne ha di più ed è ancora Renzotti a trovare la rete del 2-3 vincendo un rimpallo sulla sinistra e poi spiazzando il portiere aprendo il piattone. Sembrerebbe finita, ma nel recupero succede di tutto: prima Severini pesca la solita Janogy al 94simo, poi al 97simo il clamoroso contro-ribaltone lo offre Tryggvadottir che, su erroraccio del portiere Giuliani, scippa il pallone del 4-3 definitivo.

La situazione in classifica

Si salva all’ultimo respiro, dunque, la Fiorentina che trova così la sua prima vittoria in campionato e sale a quota 4 punti, scavalcando proprio il Milan che si ferma invece a 3.