Proc. Kayode: "Grande merito di Barone se sta facendo così bene. Firenze piazza ideale per lui per crescere e fare esperienza"

Il procuratore di Michael Kayode, Claudio Vigorelli, intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha raccontato come il classe 2004 abbia saputo imporsi con la Fiorentina.

“Merito di Barone”

"Se sta facendo così bene parte del merito va a Joe Barone, che ricordo con commozione - ha detto Vigorelli - Joe ha creduto dal giorno zero nelle potenzialità indiscutibili del ragazzo, così come Pradè e Burdisso. ‘Kayo’ è molto riconoscente a lui, a loro e a mister Italiano, che lo ha buttato nella mischia nel momento giusto".

“Firenze ideale per crescere”

E inoltre: "Michael è un ragazzo estremamente intelligente, professionista esemplare, metodico e curioso rispetto a ciò che lo circonda. Ha un grande avvenire davanti a sé, lo stiamo proteggendo e aiutando, ha tutto per esplodere ad altissimo livello e Firenze è per lui la piazza ideale per crescere e fare esperienza".