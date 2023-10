Il padre di Ronaldo Mandragora, Giustino, ha parlato del figlio centrocampista della Fiorentina a calciomercato.it, intervenendo sull'avventura del giocatore in viola e dell'atmosfera che si respira a Firenze: "Come sta Rolando? Io questa domanda la sento da molti anni, mio figlio è vivo e vegeto lo dicono i fatti. Qualche incidente di percorso ci sta e ne è venuto fuori alla grande. E’ andato a Firenze e ha fatto una cinquantina di presenze l’anno scorso. Questa stagione siamo già a sette partite in Serie A. Qual è la condizione attuale? Ha fatto tre gol, uno già quest’anno. Siamo nella norma di un calciatore importante, credo. Poi è ovvio che lo debbano dire gli altri. Rolando è un leone, un bravo ragazzo e lo sanno tutti i tifosi di tutte le piazze dove è andato. Da Udine a Crotone, per poi arrivare a Firenze passando per Torino”.

E ancora: "Oggi siamo nel percorso giusto per lui e secondo me anche per la Fiorentina. Lui può dare ancora molto. Sta bene, lo dicono i fatti, e noi di questo ne siamo contenti. E’ questo che vorrei far capire. Sono contento perché Rolando è entrato nel contesto giusto, dove sta dimostrando il suo valore. Il presidente Commisso ha investito ed è giusto tutti lo riconoscano. Anche i calciatori devono rinascere questo alla proprietà, dal presidente a Joe Barone. Lo staff della Fiorentina è eccezionale, fanno stare bene tutti“.

E sulla partita di stasera contro il Ferencvaros: "Secondo me faranno una bellissima partita, in quella cornice di pubblico che ci entusiasma. Stasera è una partita da prendere con le pinze, però conosco bene il valore della Fiorentina e lo dimostreranno. Sono positivo in vista del match contro il Ferencvaros. Siamo tutti tifosi, Firenze è una vetrina bellissima: una cosa eccezionale”.

