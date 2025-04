Conte: "Macché Inter-Roma, mi sono visto il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Perché dovrei soffrire anche per gli altri?"

Curioso episodio raccontato a DAZN dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte.

Nella giornata di ieri, il tecnico azzurro ha deciso di non vedere l'Inter, impegnata nella lotta scudetto con la sua squadra, preferendo la partita coi viola: “Sinceramente no, non l'ho vista, anche perché già soffriamo per noi, perché dobbiamo soffrire pure guardando gli altri? Allora ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Se ci volete credere, credeteci, altrimenti…”.