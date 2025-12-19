Zazzaroni: "La situazione della Fiorentina somiglia sempre di più a un'agonia. Bisogna intervenire perché questa realtà non si può accettare"
Sul proprio profilo Instagram il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha lanciato un chiaro allarme in merito alla situazione, drammatica, in cui versa la Fiorentina: “Qualcosa va fatto, per forza. La situazione della Fiorentina somiglia sempre di più a un'agonia: nessun segnale di reazione, tutto sembra fermo”.
“La società - continua - deve intervenire, se non altro per interrompere il circolo delle negatività. Sono solo parole, lo so, ma il campo continua a restituire una realtà che non si può accettare”.
