Per un tifoso della Fiorentina, andare in trasferta ultimamente si pone come serio problema. Dopo i 36 euro da sborsare per ottenere un tagliando nel settore ospiti del ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, arriva un'altra follia chiamata Napoli.

Sono state da poco diramate le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti del ‘Diego Armando Maradona’ per Napoli-Fiorentina, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45. Il prezzo del tagliando è 40 euro + 1 euro di prevendita, esattamente come per la partita di maggio scorso.

Inoltre, non sarà abilitato il canale online per la vendita, che sarà presso i punti abilitati TicketOne nella regione Toscana, riservata ai possessori di fidelity card della Fiorentina con riconoscimento obbligatorio e stampa del biglietto termico. I famosi ‘settori popolari’.