Brutte notizie in casa granata: Baroni dovrà fare a meno del suo trascinatore per la sfida alla Fiorentina

Torino-Lecce è una partita che interessa da vicino la Fiorentina. I salentini sono infatti quart'ultimi appena un punto sopra i viola, e anche i granata non sono poi così distanti.

Il cartellino giallo

Notizie che interessano Firenze giungono però ben prima della fine del match. Al 45' minuto infatti il numero 10 del Torino Nikola Vlasic ha commesso un fallo al limite dell'area su Coilibaly, costringendo Sozza ad estrarre il cartellino giallo.

Assenza pesante

Ammonizione che costa cara al giocatore serbo. Il fantasista granata era infatti in diffida e salterà la prossima partita di campionato, che il Torino giocherà proprio contro la Fiorentina. In una sfida importantissima per la corsa salvezza Marco Baroni dovrà fare a meno del proprio trascinatore, autore fin qui di 5 gol e 2 assist.