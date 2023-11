Si aggrava la situazione in Toscana: dichiarato lo stato di emergenza regionale dal presidente Giani. Trovato morto un uomo a Prato

Non è semplice la situazione che stanno vivendo tanti comuni della regione Toscana in queste ore a causa delle forti piogge che si sono abbattute sul territorio e che, in diversi casi, hanno portato all'esondazione dei fiumi. Dal Senio al Bisenzio, oltre all'Ombrone, ma non solo.

Il presidente Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, chiedendo al Governo centrale di Roma lo stato di emergenza nazionale. Intanto giunge la triste notizia della prima vittima dell'alluvione: un uomo 85enne è stato trovato morto a Montemurlo (PO) nella sua casa allagata.

Si registrano danni a strade, ponti, oltre che ovviamente ad auto e abitazioni. L'allerta per le prossime ore rimane altissima, con la pioggia che continuerà a scendere durante tutta la nottata.