Michele Pierguidi, presidente del Consiglio del Quartiere 2 a Palazzo Vecchio, ha parlato a Lady Radio. Queste le sue parole: “Quando Casini dice che un anno fa prevedeva che i lavori sarebbero finiti nel 2029, il PNRR diceva che i lavori sarebbero dovuti finire nel 2026. Poi è stata la Fiorentina a voler richiedere la proroga al Governo perché non sapeva dove avrebbe giocato. È stata una cosa buona e giusta che è andata incontro alle esigenze della società viola. Casini ha fatto il sindaco, dovrebbe capire che per le opere pubbliche ci sono complicazioni. Lo stadio di Firenze è comunale e pubblico. Il Comune non era contrario al progetto di Casamonti, c’era di mezzo la sovrintendenza. Non riescono a buttare giù San Siro, figuriamoci”.

E ancora: “A Bergamo hanno rifatto uno stadio senza i problemi della Fiorentina, cioè con lo scheletro ancora intero, in cinque anni e mezzo. Se finiamo il Franchi entro il 2029 noi lo rifacciamo in cinque anni. Io sono molto contento che a Campo di Marte ci sarà uno stadio all’altezza per i prossimi 100 anni e non un buco nero. Il project financing si fa in due, si troverà un accordo comune. Come si può fare un’opera pubblica senza trasparenza”