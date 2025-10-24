Di Gennaro: "La Fiorentina ha le qualità per risalire la classifica, ma deve stare attenta. A mettersi in pericolo ci vuole un attimo"

La Fiorentina ha rialzato la testa regalandosi una serata serena in Conference League: contro il Rapid, la squadra di Stefano Pioli ha vinto e si proietta verso il campionato. Ma è proprio lì che serve il cambio di marcia più netto, per evitare di rimanere impantanati in zone impensabili di classifica.

Di Gennaro avverte la Fiorentina: “Dovrebbe risalire, ma…”

Ne parla proprio l'ex viola Antonio Di Gennaro, intervenuto a Hellas1903.it: “La classifica sta già delineando le squadre interessate alla lotta per non retrocedere. Diciamo che dal Genoa mi aspettavo qualcosa in più. La Fiorentina dovrebbe risalire, sicuramente ha le qualità e i valori per farlo e per dimenticare questo inizio. Però non è detto”.

“Chi lotta solo per salvarsi parte avvantaggiato”

E aggiunge: “Nel calcio non c'è mai una logica predominante. Più che altro, ci sono squadre che iniziano la stagione con l'obiettivo di salvarsi e in questo caso partono in vantaggio. Chi non se lo aspetta, può ritrovarsi in pericolo in un attimo”.