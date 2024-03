Corriere dello Sport-Stadio: E' pronto per domenica!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: "Europa casa viola". E inoltre: "A Budapest per cambiare marcia". Sommario: "Gonzalez atteso alla partita del rilancio. Riecco Castrovilli: ieri un'ora con la Primavera".

Sull'impegno di giovedì: "Ricomincio da Budapest la Viola si sente a casa". Sottotitolo: "In campo neutro, nella città in cui aveva concluso la fase a gironi Battere il Maccabi significherebbe ritrovare slancio anche in Serie A". In taglio basso: "Ultima chiamata per Nzola, non può più sbagliare". Occhiello: "Futuro incerto l’attaccante africano è da tempo relegato in panchina e a Budapest potrebbe giocare dall’inizio".

Il ritorno: "Un’ora di Castrovilli Pronto per domenica". Sottotitolo: "Ha giocato circa sessanta minuti contro il Milan, ha preso un palo Contro la Roma può essere in lista".