Caressa: "Beltran e Nzola possono dare alla Fiorentina la stoccata finale che le mancava. Non era facile migliorare la squadra sul mercato, Amrabat..."

Il giornalista Fabio Caressa ha analizzato il calciomercato della Fiorentina. Ecco le sue parole sul proprio canale YouTube: “Quello della Viola è stato un mercato con idee interessanti, soprattutto in attacco. Ma bisognerà vedere il rendimento delle punte. Beltran è arrivato da poco, Nzola è stato un po' sinusoidale nel suo andamento: a volte molto bene, altre molto male. Ma sono entrambi giocatori che possono dare alla Fiorentina quello che le mancava, la stoccata finale”.

Sulle prime uscite: “Il mercato non è giudicabile al netto di queste prime partite: è per distacco la squadra che ha giocato di più, cinque match. Normale che si siano incontrate delle difficoltà. La Fiorentina è sempre interessante, non era tanto facile migliorarla ma sono curioso”.

Su Amrabat: “Non mi ha mai fatto impazzire, ma dava tanto carattere alla squadra. Un po' mancherà al centrocampo viola. Gonzalez? Importante averlo tenuto”.