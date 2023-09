L'ex attaccante italiano e della Viola Francesco ‘Ciccio’ Graziani ha parlato nel corso del PentaSport di Radio Bruno dei temi d'attualità di casa Fiorentina:

“A San Siro la Fiorentina doveva giocare di ripartenza ma ha finito per subire i contropiedi della squadra di Inzaghi. Non penso comunque che la sconfitta sia dovuta a una questione fisica perché un'ora di gioco nelle gambe a questo punto della stagione dovresti avercela”.

Poi ha aggiunto: “D'ora in avanti io schiererei due punte con Gonzalez a fare il tornante e tre centrocampisti a dare copertura, anche per non ripetere il dualismo tra i centravanti, ma Italiano è un integralista e difficilmente cambierà”.

Infine: “Né Beltran né Nzola, due ottimi giocatori, sono in grado da soli di reggere il peso dell'attacco. La Fiorentina è più forte quest'anno, ma se si ripete l'errore dello scorso anno tra porta e attacco, con continue alternanze, si finisce solo per fare dei danni”.