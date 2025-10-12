​​

Primi accertamenti negativi, arrivano buone notizie per Kean. Risonanza magnetica decisiva

Gli accertamenti a cui si è sottoposto Moise Kean, fortunatamente, hanno dato esito negativo. 

Ancora un po' di fastidio

Il centravanti della Fiorentina sta già molto meglio rispetto a ieri, riferisce Sky, anche se quando poggia il piede destro un po' di fastidio ancora ce l'ha. 

Risonanza decisiva

Domani è prevista una risonanza magnetica che verrà fatta ad Udine dove si trova la Nazionale, in attesa di giocare la partita contro Israele. In base a questa verrà presa la scelta definitiva con Kean, fermo restando che nessuno ha voglia di rischiare. 

