Primi accertamenti negativi, arrivano buone notizie per Kean. Risonanza magnetica decisiva
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Gli accertamenti a cui si è sottoposto Moise Kean, fortunatamente, hanno dato esito negativo.
Ancora un po' di fastidio
Il centravanti della Fiorentina sta già molto meglio rispetto a ieri, riferisce Sky, anche se quando poggia il piede destro un po' di fastidio ancora ce l'ha.
Risonanza decisiva
Domani è prevista una risonanza magnetica che verrà fatta ad Udine dove si trova la Nazionale, in attesa di giocare la partita contro Israele. In base a questa verrà presa la scelta definitiva con Kean, fermo restando che nessuno ha voglia di rischiare.
