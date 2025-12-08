Offese, insulti e minacce: quattro denunce già presentate. In arrivo provvedimenti

Le ultime ore sono state anche quelle delle offese, degli insulti e purtroppo anche degli auguri di morte a tante compagne dei calciatori della Fiorentina.

Denuncia pubblica

Secondo quanto riportato da La Nazione, sono almeno in quattro ad aver già sporto denuncia alle autorità competenti, mentre la moglie di Dodô, Amanda, oltre a denunciare, ha pubblicato tutto sul proprio account Instagram, compreso il messaggio contenente l'augurio di morte per i propri figli.

Provvedimenti in arrivo

Sono in corso accertamenti preliminari, le denunce sono state depositate: le offese sui social network costituiscono principalmente il reato di diffamazione aggravata o nei casi più estremi di minaccia. Per gli haters i provvedimenti delle forze dell'ordine potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, compresi quelli che, magari, hanno utilizzato account falsi per fare i ‘leoni da tastiera’.