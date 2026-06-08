La Fiorentina guarda in casa Roma per rinforzare l'attacco?

La Fiorentina potrebbe guardare anche in casa Roma per rinforzare il proprio settore offensivo.

Il nome per l'attacco

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, ci sarebbe anche la Fiorentina sul centravanti giallorosso Artem Dovbyk, quest'anno alle prese con una stagione complicata a causa degli infortuni.

Non solo la Fiorentina

Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Trabzonspor, pronto a presentare un’offerta da circa 10 milioni di euro. Una cifra che conferma l’attenzione concreta del club turco Dall'Italia avrebbe mostrato interesse per il classe 1997 anche il Milan. La Roma, dal canto suo, dovrà valutare eventuali offerte e capire se procedere con una cessione oppure attendere proposte più vicine alla valutazione del giocatore.